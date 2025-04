MN - Le condizioni di Gimenez: si punterà ad averlo in panchina contro l'Udinese

Dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, il Milan di Conceiçao si prepara per la delicata sfida di venerdì sera sul campo dell'Udinese. Non mancano gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Santiago Gimenez, uscito dolorante da San Siro dopo il duro scontro con De Gea.

Infatti, come appreso dalla nostra redazione, per Santi Gimenez si punterà ad averlo a disposizione almeno in panchina contro l'Udinese, venerdì sera al Bluenergy Stadium, quest'oggi ha svolto ancora lavoro a parte ma si proverà a fare di tutto pur di portarlo a Udine venerdì sera.

Di Pietro Mazzara