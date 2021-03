MN - Leao e Rebic potrebbero rientrare contro la Sampadoria: sul croato si aspetta l'esito del ricorso

In vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani, sono 7 i giocatori che riprenderanno l’attività, oltre agli infortunati che non hanno mai interrotto il percorso di recupero. Essi sono: Tomori, Theo Hernandez, Antonio Donnarumma, Meite, Castillejo, Tatarusanu e Tonali (tornato in anticipo per la squalifica con Under21). Tra gli infortunati ci sono Rebic e Leao, i due giocatori che hanno più possibilità di rientrare contro la Sampdoria. Sul croato però si aspetta l'esito del ricorso legato all’espulsione presa contro il Napoli.

di Antonio Vitiello