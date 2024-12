MN - Leao: "Fofana mi capisce bene. Il mister mi da la libertà di andare dentro e stare più vicino alla porta"

Rafael Leao ha parlato in mix zone al termine di Milan-Stella Rossa 2-1. Queste le sue dichiarazioni raccolte dai microfoni di MilanNews.it:

Milan che in Europa va forte:

“Una partita importante per dare un boost di fiducia alla squadra. Abbiamo meritato, fino alla fine abbiamo cercato il gol. Sono molto contento per chi è entrato, ci hanno aiutato. Dobbiamo continuare così”.

Che sapore ha questo gol per te?

“Devo continuare in questo buon momento con l’aiuto della squadra. Fofana mi capisce molto bene, sa che faccio questo movimento qua. Con campo aperto la squadra sa che c’è da ricercare la profondità perché oggi non c’era tanto spezio in mezzo, era tutto bloccato e dovevamo cercare l’intervento in profondità. Sono molto contento per il risultato e per il gol”.

Ora sei più attaccante?

“C’è da capire il momento nel gioco. In quel momento lì c’era campo aperto, Fofana mi ha guardato e ho fatto il movimento in profondità. Ci sono momenti in partita in cui devo cambiare: a volte devo stare largo e altre volte devo stare dentro. C’è da capire. Il mister mi dà libertà di andare dentro, mi sento a mio agio”.

Ti abbiamo visto incitare il pubblico, da leader...

“Non è una questione di leadership. Giochiamo in casa, abbiamo bisogno dell’aiuto dei nostri tifosi: sono importanti per noi. Anche se abbiamo preso un gol strano abbiamo continuato a battagliare. Sono il nostro dodicesimo uomo”.

È il tuo miglior momento?

“Ho fiducia, sono contento. La squadra mi sta aiutando, mi sento a mio agio ad andare più dentro, cercare altre posizioni, essere più vicino alla porta. Quello mi dà l’opportunità di fare più gol”.

Ora i tifosi si aspettano un Milan vincente anche in campionato.

“Mancano ancora tante partite, ci sono momenti in stagioni di alti e bassi. Abbiamo in testa che non possiamo sprecare più punti”.