MN - Lentini su Leao: "Se la testa lo accompagna ha tutto per essere un top"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gianluigi Lentini, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sui giocatori più importanti del Milan: “Leao, ma non mi ha sorpreso. Si vedeva che possedeva qualità incredibili e in questa stagione va considerato fondamentale”.

Può diventare un top player?

“Se la testa lo accompagna ha tutto per diventarci”.