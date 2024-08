MN - Letizia: "Morata e Jovic, presi così, potrebbero non convincermi, ma va valutato il pacchetto offensivo complessivo"

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia presente ieri in tribuna stampa a San Siro per seguire da vicino la prima partita del Milan di Paulo Fonseca e la successiva conferenza del tecnico portoghese, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Bastano Morata e Jovic davanti?

"Sbagliamo, secondo me, a valutare solo loro due. Morata e Jovic, presi così, potrebbero non convincermi, ma non penso che siamo peggiorati rispetto a Giroud e Jovic. Va valutato il pacchetto offensivo che comprende anche un Chukwueze ritrovato, Leao e Pulisic, un Okafor già apparso brillante, più Saelemaekers. Quindi il pacchetto attacco a 360 gradi mi convince. Se si prende solo Morata-Jovic è chiaro che manchi qualcosa. Tutti sogniamo da anni l'attaccante da 25-30 gol e Morata, salvo sorprese, non lo è, anche se poi il Milan ha vinto lo Scudetto con gli 11 gol di Giroud. Se l'attacco preso complessivamente facesse i gol richiesti (15 Morata, una decina Jovic, Pulisic e Leao, 6-7 gli altri), siamo lì".

La pre-stagione del Milan è terminata: che giudizio le dai?

"Giudizio sicuramente eccellente, perché si è vista unna squadra che sa proporre qualcosa di nuovo rispetto allo scorso anno. In particolare, negli USA si è vista brillantezza atletica, belle idee in fase di possesso e, soprattutto, nonostante gli avversari fossero per vari motivi quotati, i rossoneri non hanno perso nemmeno una partita. Il giudizio è per forza di cose molto positivo.