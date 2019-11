MN - Licari: "Donnarumma fenomenale. Tutti vorrebbero tenerselo"

Fabio Licari, noto giornalista sportivo ed autorevole firma della Gazzetta dello Sport, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva, tra le altre cose, di Gigio Donarumma: “Diciamo che Donnarumma è un giocatore fenomenale, è un portiere come pochi ce ne sono e ha sicuramente un grande futuro, vista l’età. Però per il momento del Milan, in questa situazione, avere un portiere straordinario come Donnarumma e quasi lottare per non retrocedere potrebbe essere quasi un paradosso. Se per Donnarumma dovesse arrivare un’offerta concreta, dai 60 milioni in su, come per un portiere fenomeno, io credo che avendo a disposizione giocatori come Reina e Plizzari, io penso che sia sacrificabile. La Juve ha sacrificato Pogba e ha continuato a vincere. Tutti vorrebbero tenersi Donnarumma perché è il miglior portiere italiano, ma si in cambio di Donnarumma ti danno una cifra con cui ti puoi comprare 2-3 giocatori di cui il Milan ha bisogno, perché il Milan ha bisogno di qualcosa, allora si può sacrificare. Con un po’ di dolore, ma si può sacrificare.”