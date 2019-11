MN - Licari: "Elliott? Rivolgendosi a Boban e Maldini presi know-how e qualità per far tornare grande il Milan"

Fabio Licari, noto giornalista sportivo ed autorevole firma della Gazzetta dello Sport, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva, tra le altre cose, di Elliott, proprietario del Milan: “Difficile immaginare che Elliott, che ha fatto un investimento notevole sul Milan e che ha anche un interesse economico-finanziario nel suo successo e nel suo aumento di valore per poi rivenderlo a cifre più elevate, non abbia o non si procuri degli esperti, ma mi sembra che rivolgendosi a gente come Boban e Maldini, che hanno un passato straordinario in campo e, almeno per quanto riguarda Boban, anche un passato altrettanto notevole come dirigente, abbiano preso il “know-how” e le qualità tecnico-tattiche per far tornare grande il Milan.”