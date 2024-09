MN - Lo Monaco: "Dopo l'infortunio a Roma, per Abraham c'è stato come un blocco psicologico"

Tammy Abraham è l'acquisto dell'ultimo giorno di mercato del Milan. L'inglese si è presentato recitando un ruolo da protagonista nell'azione del 2-2 servendo l'assist a Rafa Leao. A raccontarci il nuovo centravanti rossonero è il direttore di Radio Romanista, Daniele Lo Monaco. Ecco un estratto delle sue parole ripreso dall'intervista in esclusiva per il nostro sito.

"Alla Roma è costato 40 milioni e di conseguenza è arrivato con tante aspettative e devo dire che il primo anno ha fatto molto bene, 27 reti segnate avevano giustificato la cifra spesa. Al contrario, il secondo anno non è riuscito a confermarsi. Ha faticato, ha sbagliato troppi gol ed è andato in una sorta di loop dove più voleva dimostrare il suo valore e più perdeva lucidità e sbagliava anche facili occasioni. Il colpo di grazia a pochi minuti dalla fine del campionato con il grave infortunio rimediato. Lì è cambiata la sua storia con la Roma, ci ha messo 8 mesi per recuperare e quando è tornato non era più lui, purtroppo. Non ricordo prestazioni di buon livello, a livello psicologico è come se si fosse bloccato".