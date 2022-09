MN - Lodetti: "Speriamo che il Milan possa proseguire a lungo su questa strada"

MilanNews.it

Il Milan è favorito per bissare lo scudetto? Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, l'ex giocatore rossonero, Giovanni Lodetti, ha risposto così: "È ancora troppo presto, queste valutazioni realisticamente si potranno fare a Primavera quando verranno fuori certi valori. In questo momento qui il Milan sta sorprendendo, sia per attitudini che per tipo di gioco. Speriamo possa proseguire a lungo su questa strada".