MN - Longhi: "Contro la Juventus, il Milan ha dato le risposte che Pioli si aspettava"

Bruno Longhi, noto telecronista italiano, contattato da MilanNews.it ha parlato della vittoria del Milan dell’altro giorno contro la Juventus. Longhi ha detto: “Il Milan ha dato tutte le risposte che Stefano Pioli e i tifosi si aspettavano sia sul piano di gioco che della determinazione in campo. Il Milan ha ritrovato fiducia e costanza atletica perché prima della gara con il Benevento, la squadra sembrava in riserva. Sia contro la squadra di Filippo Inzaghi, una partita che lasciava considerazioni abbastanza prevedibili, sia con i bianconeri il Milan ha dimostrato che è una squadra viva. Ha saputo difendere alla grande quando doveva difendere, ha saputo venire fuori in palleggio quando doveva inaridire il gioco della Juventus e ha saputo colpire la Juventus al momento giusto. È una prestazione che se non è perfetta, poco ci manca. Nessun giocatore del Milan è stato al di sotto delle sue possibilità”.