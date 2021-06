MN - Longhi: "Maignan? Il Milan cade in piedi. Operazione Donnarumma encomiabile"

Per parlare di Mike Maignan, nuovo portiere del Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato Bruno Longhi, noto giornalista. Queste le sue parole: "Il Milan cade in piedi. Non dimentichiamo che ha vinto con il Lille il titolo di campione di Francia, non è andato a prendere un mezzo sconosciuto. Ne parlano tutti bene, ma personalmente l’ho visto poco. Mi hanno parlato comunque di un ragazzo con grandi qualità. Il Milan comunque l’ha osservato, monitorato e la società rossonera non è andata ad acquistare il primo che capitava. L’operazione è stata fatta in maniera encomiabile: il Milan ha fatto quello che una società seria deve fare. Quando il ricatto è andato avanti continuamente, Maldini & Co. hanno deciso di chiudere il rapporto. Alla fine Donnarumma si è ritrovare a giocare la prima partita dell’Europeo da disoccupato, anche con il rischio di infortunarsi”.