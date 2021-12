MN - Longhi: "Rinnovo Ibrahimovic? In questo momento non è una follia"

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? Questa la risposta di Bruno Longhi, in esclusiva, ai nostri microfoni: "Pensare oggi al rinnovo di Ibrahimovic non è una follia ma non credo abbia senso. Bisognerà vedere cosa accadrà strada facendo, dove arriverà il Milan e se al giocatore capiteranno ancora degli altri infortuni. La cosa più intelligente che possa fare il Milan è quella di cercare un suo sostituto per la prossima stagione. Ibrahimovic può rimanere nell’ambito Milan, giocando all’occorrenza uno spezzone per spaccare la partita".