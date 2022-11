MN - Longhi su De Ketelaere: È completamente diverso rispetto al bambino impaurito che stiamo vedendo al Milan"

MilanNews.it

Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso su MilanNews.it su De Ketelaere: "L'ho visto giocare e avrei scommesso su di lui. E' un giocatore completamente diverso rispetto al bambino impaurito che stiamo vedendo al Milan. E' un giocatore forte che finora non si è mai visto. Sicuramente dipenderà dall'ambientamento che non è mai facile, una cosa è giocare al Bruges, un'altra è indossare la maglia del Milan in uno stadio come San Siro. Credo che il suo problema sia psicologico. Se non riesci ad esprimere il tuo potenziale non è un problema di tecnica, ma è un problema di testa".