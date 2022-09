MN - M. Silva: "L’impronta di Pioli mi piace. Lo Scudetto ha aiutato tanto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Massimo Silva, attuale tecnico del Grosseto ed ex collaboratore di Marco Giampaolo, ha risposto ai microfoni di MilanNews.it sulla gara di domani: “Sicuramente non una squadra distratta perché la rosa dei rossoneri è abbastanza ampia. L’impronta di Stefano Pioli mi piace tantissimo, ormai hanno acquisito grandi sicurezze in termini di gioco e di personalità. Certo, lo Scudetto vinto ha aiutato tanto ma la crescita del Milan qualitativa e psicologica è stata netta. Qualsiasi giocatore vada in campo sa perfettamente qual è il suo compito”.