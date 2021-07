MN - Magro (Giornale di Brescia): "Tonali si aspettava qualcosa in più da parte sua, ma questa stagione lo ha aiutato"

Per parlare della passata stagione in rossonero di Tonali, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Gianluca Magro, firma del Giornale di Brescia: "Sandro ha sentito un po' il salto dalla Serie B alla Serie A e dalla squadra di provincia ad una grande squadra, compreso anche l'andare a vivere in una grande città. Forse si aspettavano tutti qualcosa di più, anche lui stesso si aspettava qualcosa di più da parte sua, compreso il riuscire a giocare qualche gara in più. Quest'anno ha trovato una concorrenza molto forte, ma non è riuscito a dare tutto quello che poteva e quindi è stata una stagione interlocutoria ma che gli permetterà di crescere. Questa stagione lo aiuterà nelle prossime. Per quanto mi riguarda, Sandro, nel suo genere, è un giocatore unico".