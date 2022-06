MN - Maldini ha lasciato Casa Milan. Presenti in sede anche Gazidis e Moncada

Fonte: Antonello Gioia

Pochi minuti fa, verso le 19.40, come appreso dal nostro inviato Paolo Maldini ha lasciato Casa Milan. Oggi in sede è tornato anche Ivan Gazidis, arrivato presso gli uffici di via Aldo Rossi verso le 16 e si è trattenuto per circa tre ore (QUI l'articolo). Il dirigente sudafricano tornava oggi da New York dopo una trasferta per alcune cure in programma da mesi. In sede anche Geoffrey Moncada che ha lasciato Casa Milan verso le 18.30.