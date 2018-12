MN - Maldini: "Obiettivi chiari fin dall'inizio, siamo partiti col sogno quarto posto. Ci aspettavamo di più ma abbiamo avuto grosse difficoltà"

Paolo Maldini, intervenuto a colloquio con i giornalisti da Milanello, ha chiarito a MilanNews.it la posizione della dirigenza rossonera in questo momento della stagione: "Gli obiettivi erano chiari fin dall'inizio, non siamo partiti per vincere lo scudetto. Siamo partiti in corsa, con il sogno di arrivare al quarto posto. Può sembrare riduttivo per una squadra come il Milan, ma negli ultimi anni non ci siamo mai arrivati. Siamo dentro i parametri. Lo abbiamo dimostrato fino poco tempo fa. Questo mese sarebbe stato importante per fare il salto di qualità, non ci siamo riusciti e non siamo contenti ma non siamo distanti 15 punti. Non per prendere degli alibi, ma abbiamo avuto delle grosse difficoltà, abbiamo avuto tanti giocatori infortunati nello stesso ruolo, abbiamo attraversato dei momenti difficili. Qualche alibi c'è, malgrado questo ci aspettavamo qualcosa in più, lo sa l'allenatore e gli stessi giocatori. Bisogna riuscire a cambiare questa percezione di non essere in grado, è forse la nostra più grande sfida, stiamo cercando di farlo dall'inizio".