MN - Mancini: "Ziyech può infiammare la piazza. Si sposerebbe con il gioco di Pioli"

Il giornalista di DAZN Riccardo Mancini è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha detto la sua su Hakim Ziyech, uno degli obiettivi del Milan per la trequarti: “Giocatore inizialmente fumoso che si è rifinito tanto. Con Tuchel è letteralmente esploso e si sposerebbe alla perfezione con il gioco di Stefano Pioli partendo largo o, comunque, dalla trequarti in su. Su Ziyech mi posso sbilanciare: di tutti i nomi fatti, insieme a Zaniolo che ora pare essersi raffreddato per il Milan, è sicuramente il più forte e quello in grado di fare davvero infiammare la piazza”.