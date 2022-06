MN - Manicone: "Adli al posto di Kessie? Ha una qualità diversa, è talentuoso"

MilanNews.it

È un nuovo Kessie? Questa è una delle domande che la nostra redazione ha sottoposto ad Antonio Manicone, ex allenatore in seconda del Bordeaux. Ecco la sua risposta: "No, e non si faccia quest’errore. Yacine è un altro tipo di giocatore, ha una qualità diversa, è talentuoso. Una cosa è certa, non si può pensare di sostituire Kessie, tatticamente, con lui".