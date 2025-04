MN - Maniero: "Mi metto nei panni di Gimenez, di Jovic, di Abraham: non è semplice, è una maglia pesante"

In vista del lunch match della domenica Venezia-Milan abbiamo colto l'occasione per parlare con un doppio ex della sfida, Pippo Maniero.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Da ex centravanti, come vedi le difficoltà riscontrate da Gimenez?

"Lo abbiamo visto un po' pochino. Viene da un campionato, quello olandese, che è diverso dalla Serie A e pertanto andrebbe aspettato. In generale mi metto nei panni di questi attaccanti, so quanto è difficile giocare per il Milan. Se facciamo una lista dei centravanti che hanno avuto i rossoneri leggiamo i nomi di Weah, Shevchenko, Van Basten, Inzaghi. Tutti giocatori straordinari, la cui carriera è difficilmente replicabile. Per essere attaccante del Milan non basta la buona volontà, devi essere un campione. Mi metto nei panni di Gimenez, di Jovic, di Abraham: non è semplice, è una maglia pesante. Ma è un peso e una responsabilità che mi prenderei volentieri".