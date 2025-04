MN - Maniero: "Penso che dopo l'accesso alla finale di Coppa Italia i rossoneri si concentreranno su questo obiettivo"

In vista del lunch match della domenica Venezia-Milan abbiamo colto l'occasione per parlare con un doppio ex della sfida, Pippo Maniero.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Venezia-Milan è diventata una partita nelle quali forse solo una squadra ha reali motivazioni. Cosa ti aspetti?

"Mi aspetto un Venezia che dopo il pareggio di Empoli non ha abbandonato le speranze di salvarsi. Ha queste partite da giocarsi alla morte, specie quelle in casa. Sarà un test difficile per il Milan e le motivazioni potranno fare la differenza. E penso che dopo l'accesso alla finale di Coppa Italia i rossoneri si concentreranno su questo obiettivo".

L'ultima vittoria dei lagunari 25 anni fa, gol dell'ex, gol di Pippo Maniero

"Era un Milan forte, aveva vinto lo scudetto l'anno prima con Zaccheroni e noi venivamo da una salvezza miracolosa. Volevamo riconfermarci, andò male. Ma ci togliemmo qualche soddisfazioni, fra queste l'1-0 al Milan con un mio gol. Fu un'emozione particolare, a maggior ragione per me che due anni prima ho vestito la maglia rossonera. È una partita che ancora oggi ricordo con piacere".