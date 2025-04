MN - Maniero: "Quando sei una big e le cose non vanno bene, sei impantanato a metà classifica e non riesci a uscirne fuori"

In vista del lunch match della domenica Venezia-Milan abbiamo colto l'occasione per parlare con un doppio ex della sfida, Pippo Maniero.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Come si spiegano certe annate?

"Difficile dare una spiegazione. Tu ci metti tutto l'impegno possibile, ma non c'è niente da fare. Quando sei una big e le cose non vanno bene, può succedere che ti ritrovi in posizioni che non ti appartengono, a lottare per traguardi a cui non sei abituato. Sei impantanato a metà classifica e non riesci a uscirne fuori. Ricordo la difficoltà nel giocare a San Siro, che ti trascina quando le cose vanno bene. Ma quando le cose vanno male è difficile giocarci"