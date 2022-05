MN - Maniero sulla Serie A: "Si pensava che Inter, Juve e Napoli ne avessero di più del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex attaccante del Milan Filippo Maniero si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA completa) su se si aspettasse una crescita così della squadra rossonera: “Onestamente no, mi ha sorpreso. Guardando agli organici in tanti erano convinti che Inter, Napoli e Juventus potessero avere qualcosa in più. Questo primo posto del Milan è la testimonianza che non sempre i calciatori a cinque stelle vincono da soli le partite. I rossoneri hanno mostrato organizzazione e compattezza, va riconosciuto il giusto merito ai giocatori, all’allenatore e alla società. Stagioni del genere sono veramente da incorniciare”.