MN - Maragliano: "Gattuso vinse una scommessa con Pirlo spaccandosi un piatto in testa"

Nella lunga chiacchierata con la redazione di MilanNews.it, Luigi Maragliano ha parlato dei giocatori più simpatici che ha conosciuto ed ha raccontato un aneddoto riguardante Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo: "Tra quelli più simpatici e casinisti c'era Gattuso. La cosa bella, a cui molti non credono, è che Pirlo faceva morir dal ridere. Era molto intelligente, parlava poco, ma quando lo faceva, erano risate assicurate. E poi stuzzicava molto Gattuso. Una volta Pirlo per scherzare gli ha detto: 'Sei uno sfigato, non riesci manco a spaccarti un piatto in testa'. Rino ha preso e se l'è spaccato in testa. Era solito fare queste pazzie per scommessa, come quando si mangiò una lumaca intera a Milanello prima della semifinale di ritorno con il Manchester United nel 2007. Loro due erano i più simpatici, era una coppia che faceva morir dal ridere. Poi, chiaro, Rino reagiva più fisicamente rispetto a Pirlo (ride, ndr)".