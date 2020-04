MN - Maragliano: "Ibra è uno che se pensa di aver dato 99 invece di 100 si incazza con se stesso"

Nella lunga chiacchierata con la redazione di MilanNews.it, Luigi Maragliano ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è un perfezionista. E' uno che se pensa di aver dato 99 invece di 100 si incazza con se stesso. E' un leader nato ed è un super professionista. E' meno spaccone e spavaldo di quanto lui voglia far sembrare all'esterno. E' molto sicuro dei propri mezzi, perché sa di aver fatto tutto il possibile e anche oltre per arrivare a quel punto. Sa riconoscere i propri errori e pretende tantissimo da se stesso e, di conseguenza anche dagli altri. Per questo si arrabbiava con Pato, perché pensava che avesse un grandissimo talento e non accettava che non lo sfruttasse in pieno".