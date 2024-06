MN - Marino: "Il Milan va preso come esempio: bisogna ribellarsi a commissioni così alte, se un club si piega lo faranno poi tutti"

Il trasferimento di Zirkzee e le commissioni extralarge dell'agente Kia Joorabchian continuano a tenere banco. È giusto pagare 15 milioni di oneri accessori per un trasferimento da 40? Nei giorni scorsi abbiamo interpellato il presidente dell'Assoagenti, oggi abbiamo sentito il parere di uno degli storici dirigenti del calcio italiano come Pierpaolo Marino. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Il Milan non intende pagare quanto chiesto da Joorabchian. Ne fa una questione di principio, Ibrahimovic dice: "Non facciamo beneficenza".

"Il Milan sia preso d'esempio, fa bene a non volersi sottoporre a quella che è una una tassa non dovuta e poi esagerata nella portata. Se parliamo di 5-10% dell'affare ci sta, ma ora dare commissioni a chi non ha fatto nulla per un trasferimento mi sembra altamente immorale. E quando le commissioni raggiungono livelli così elevati diventano oggetti di indagini degli organi di disciplina. Bisogna ribellarsi, perché se un club si piega lo faranno anche gli altri, uniformandosi".

La motivazione di tale richiesta è: porto Zirkzee a un valore di mercato inferiore di quello attuale

"Io capisco se mi viene portato un giocatore a parametro zero. Ma se ho già pagato 40 miloni perché dovrei farlo? Poi un conto è se è l'intermediario, che è la parte terza che rende possibile l'operazone, un altro è se è proprio l'agente del giocatore e lì sarebbe una cosa particolare".

Magari c'è un club disposto a pagare, se Joorabchian chiede così tanto

"Non credo".

Da dirigente, c'è mai stato un tentativo tra club e agenti di regolarizzare il sistema?

"È una materia, questa, che è oggetto di speculazioni immorali. Tutte le regolamentazioni che ci sono vengono evase da richieste che per le società sono capestro. Forti i club che non riescono a sottostare a queste condizioni, perché se un club si abbasa crea un precedente. Ma le regole ci sono, i tetti massimi per le commissioni ci sono, la regolamentazione anche".

Le è mai capitato di trovarsi di fronte a richieste di commissioni fuori mercato?

"Tante volte, non di questa portata ma sproporzionate rispetto al costo del giocatore sì. E in quel caso hanno fatto saltare l'affare. Quando sono state ragionevoli sono state fatte, specie sui parametro zero: l'ultimo fu Molina, poi lo venduto a tanti soldi. Ma la procura non può essere il 37%. Gli agenti devono predere una percentuale sull'ingaggio, non sul trasferimento".