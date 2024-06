MN - Marino su Zirkzee: "Ormai i calciatori sono delle aziende. La situazione è difficile da governare, le commissioni sono il sostentamento dell'entourage"

Il trasferimento di Zirkzee e le commissioni extralarge dell'agente Kia Joorabchian continuano a tenere banco. È giusto pagare 15 milioni di oneri accessori per un trasferimento da 40? Nei giorni scorsi abbiamo interpellato il presidente dell'Assoagenti, oggi abbiamo sentito il parere di uno degli storici dirigenti del calcio italiano come Pierpaolo Marino. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

La commissione monstre chiesta dall'agente di Zirkzee porta ad alcune riflessioni

"I giocatori sono diventati delle aziende nelle aziende, altro che lavori subordinati. Hanno un fatturato tale fra sponsor, diritti di immagine, social e ingaggio che creano un interesse c'e non è solo di professionisti ma anche delle famiglie, dei genitori. E la situazione pertanto diventa difficilmente governabile, perché non si tratta più di accontentare un giocatore ma devi pagare delle commissioni che sono il sostentamento dell'entourage dello stesso. Li chiamano intermediari ma di intermediato non c'è niente: proponi il contratto e loro chiedono la provvigione".