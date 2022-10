Fonte: dall'inviato, Antonello Gioia

Sono ore calde per quanto riguarda il rinnovo di Leao. Frederic Massara è arrivato in questi istanti a Casa Milan in attesa di incontrare il papà del portoghese, ieri presente alla premiazione del figlio al Gran Galà del Calcio, e discutere del rinnovo di contratto del classe '99.