MN - Mattioli: "Fossi nella società, prolungherei al più presto il contratto a Pioli, senza esitazioni: è l’uomo giusto"

vedi letture

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Mario Mattioli, giornalista e saggista.

Come giudichi le recenti prestazioni del Milan?

“A me il Milan visto nelle ultime due-tre partite è piaciuto moltissimo, a livello di intensità e di espressione di gioco. Vedo una squadra consapevole dei propri mezzi, che sembra essere tornata a perfetta immagine e somiglianza di quello che gli chiede Pioli. Fosse stato così da iniziò stagione, chissà…”.

Che tipo di progettualità intravedi all’orizzonte fronte Milan?

“Una prospettiva di sviluppo. Secondo me verranno fatti altri nuovi acquisti. Il Milan è una squadra giovane, che punta a raggiungere - passo dopo passo - livelli internazionali. Basti pensare alle ultime parole di Cardinale e Furlani. Io, fossi nella società, proprio per questi motivi prolungherei al più presto il contratto a Pioli, senza esitazioni: è l’uomo giusto per una sfida del genere. Se ci fate caso, ha vinto lo scudetto quando gli avevano rivoluzionato tutto l’organico. Lo stesso è accaduto quest’anno. Non vedo ragioni per cui dubitarne”.