MN - Meeuws: "De Ketelaere è simile a Kakà. Ma lui è Charles, ha il suo stile e non deve copiare nessuno"

L'ex calciatore del Bruges Walter Meeuws ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Charles De Ketelaere, talento del club Campione del Belgio e obiettivo primario del Milan per la trequarti. Meeuws ha fatto questo paragone (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): “Per me è simile a Kakà, soprattutto a livello fisico e con la sua presenza. E come Kakà con la palla al piede è forte. Ma è sempre difficile fare paragoni. Lui è Charles de Ketelaere, ha il suo proprio stile e non deve copiare nessuno".