MN - Mehmet Aydin su Thiaw: "Non ero sorpreso quando passò al Milan. S'imporra"

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Mehmet Aydin, centrocampista dello Schalke 04, ex compagno e amico del difensore rossonero Malick Thiaw. Queste le parole sul numero 28 del Milan.

Ciao Mehmet, parlaci di Malick Thiaw, tuo ex compagno di squadra allo Schalke 04 che al Milan sta giocando pochissimo.

"Conosco Malick da 10 anni, è uno dei miei migliori amici. Non ero sorpreso quando passò al Milan. Magari attualmente non sta giocando ma io sono convinto che s'imporrà. Qui allo Schalke 04 dimostrò di avere qualità importanti e poi lui stesso conosce il suo valore. Andare al Milan è stato il passo giusto."