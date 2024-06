MN - Mercato Milan: priorità centravanti, mediano e terzino. Sul centrale...

Le attenzioni del calciomercato del Milan, in queste settimane, sono focalizzate sul tentativo - costante e continuo - di arrivare a dama per prendere Joshua Zirkzee come nuovo numero 9. La contrattazione con Kia Joorabchian proseguirà, con il tentativo della dirigenza rossonera di strappare delle condizioni più vantaggiose in merito alle commissioni che l’agente vuole vedersi riconoscere. La cifra oscilla tra i 13 e i 15 milioni. Il gradimento di Zirkzee e della sua famiglia al trasferimento al Milan sono ormai noti, serve che si arrivi alla quadra con Kia. L’alternativa è sempre Artem Dovbyk del Girone, già bloccato.

Poi le attenzioni si sposteranno sul terzino destro e sul centrocampista centrale, ovvero gli altri due ruoli ritenuti da dirigenza e allenatore (Paulo Fonseca) che necessitano di intervento primari.

Per quanto concerne il difensore centrale, in questa fase del mercato non è una priorità. Prima ci sono altri ruoli da sistemare.

Di Pietro Mazzara