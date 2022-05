MN - Micillo su Maignan-Donnarumma: "Ogni portiere ha le sue attitudini"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex portiere del Milan Davide Micillo si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul paragone tra Donnarumma e Maignan: “Sono paragoni che non amo e che non si possono fare. Prima era un continuo paragone tra Donnarumma e Buffon in chiave nazionale. Ogni portiere ha le sue attitudini, le sue caratteristiche fisiche e le sue prerogative. Maignan si sta dimostrando bravo e sta facendo bene. Ha tutto per crescere ancora”.