MN - Milan, amichevole con il Liverpool a Dubai durante il Mondiale. Non sarà l'unico test

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del mini ritiro a Dubai che il Milan sosterrà durante la pausa per il Mondiale, è in fase di definizione l’amichevole con il Liverpool che sarà anch’esso in tournée nell’emirato in quel periodo. Al vaglio del club rossonero anche altri test amichevoli in Italia da svolgersi a dicembre prima della breve sosta natalizia che sarà propedeutica al ritorno al lavoro del gruppo al completo in vista di Salernitana-Milan del 4 gennaio.

di Pietro Mazzara