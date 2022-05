MN - Milan-Atalanta è sold out. Esauriti in pochi minuti i biglietti rimasti

Fonte: Pietro Mazzara

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Milan-Atalanta, ultima partita dei rossoneri a San Siro prevista per domenica 15 maggio alle 18:00, è ufficialmente sold-out. I pochissimi biglietti rimasti e rimessi in vendita oggi dalle 15 dopo la prima tranche rilasciata il 1 aprile sono stati polverizzati in pochissimi minuti, anche grazie ai prezzi popolarissimi decisi dall'AC Milan.

