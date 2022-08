MN - Milan-Bologna, sorrisi e abbracci tra Ibra, Maldini e Mihajlovic nel pre-partita

Fonte: dagli inviati a San Siro: Vitiello, Mazzara, Gioia e Reitano

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come testimoniato dagli inviati a San Siro della redazione di MilanNews.it, nel pre-partita di Milan-Bologna Zlatan Ibrahimovic ha accolto con tanto affetto Sinisa Mihajlovic, allenatore degli ospiti, e grande amico dello svedese; ai due si è, poco dopo, aggiunto anche Paolo Maldini. I tre hanno parlato e scherzato per qualche minuto, in un clima sereno e di grande amicizia.