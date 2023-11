MN - Milan, buone notizie da 3 giocatori in infermeria

Con l'infortunio di Malick Thiaw contro il Borussia Dortmund si complica sempre di più la situazione indisponibili. Soprattutto in difesa i rossoneri hanno a disposizione il solo Fikayo Tomori per la sfida contro il Frosinone di sabato sera. Verrà aggregato in prima squadra Jan Carlo Simic, difensore centrale classe 2005 della Primavera di mister Ignazio Abate. Se da una parte però arrivano brutte notizie, dall'altra c'è un sospiro di sollievo sulle condizioni di Bennacer, Pellegrino e Sportiello.

Ismael Bennacer è praticamente pronto al ritorno nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Il centrocampista algerino, che si allena con il resto del gruppo da diverso tempo, sta sempre meglio e contro il Frosinone dovrebbe tornare a disposizione dell'allenatore rossonero.

Marco Sportiello, che ha riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro, e Marco Pellegrino, uscito dalla sfida contro il Napoli a causa di una frattura all'osso calcaneare, potrebbero anticipare le tappe: i due rossoneri stanno meglio e il rientro per entrambi è sempre più vicino.