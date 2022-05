MN - Milan campione d'Italia! Domani alle 18 il saluto a Casa Milan dei rossoneri, poi bus scoperto fino in Piazza Duomo

MilanNews.it

Non finiscono i festeggiamenti dopo la vittoria dello scudetto di questa sera! Come appreso dalla nostra redazione, infatti, i rossoneri, nella giornata di domani, alle 18, andranno a Casa Milan per un saluto con i tifosi. Poi la squadra partirà con un bus scoperto in direzione Piazza Duomo.