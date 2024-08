MN - Milan, concluse le visite mediche di Emerson Royal. Ora l'idoneità

Dopo poco meno di cinque ore, si sono concluse le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano di Emerson Royal, terzino brasiliano che il Milan prenderà a titolo definitivo dal Tottenham per 15 milioni di euro. Ora per il giocatore verdeoro è in programma l'idoneità sportiva, mentre più tardi nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma sul suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi (quattro anni più opzione per il quinto).