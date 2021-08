MN - Milan, domani Pellegri a Marassi per assistere alla partita. Martedì mattina le visite mediche

Dopo l'ultimo ok arrivato quest'oggi dal Monaco, Pietro Pellegri diventerà nelle prossime ore un giocatore del Milan. Il classe 2001 domani sera sarà presente a Marassi per il match tra i suoi nuovi compagni e la Sampdoria. Come ha appreso la nostra redazione, l'ex Genoa dovrebbe svolgere le visite mediche martedì mattina.