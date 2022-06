MN - Milan, effetto Scudetto anche sul merchandising: maglia celebrativa Puma la più richiesta

MilanNews.it

La strepitosa vittoria del diciannovesimo Scudetto rossonero ha avuto un enorme impatto anche per quanto riguarda le vendite del merchandising a tema Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di lunedì 23 maggio, il giorno dopo della vittoria della Serie A a Reggio Emilia, ci sono state vendite record in tutti i Milan Store, addirittura 5 volte superiori (contando tutti i pezzi) a quelle del precedente miglior giorno, coinciso con il matchday di Milan-Atalanta della settimana prima.

In sole 24 ore sono stati venduti più di 15mila articoli dedicati alla vittoria dello Campionato, con la maglia nera celebrativa della Puma, quella indossata dai giocatori il giorno della sfilata per le vie di Milano, esaurita in pochissimo tempo in tutti i Milan Store e anche sul sito dell'azienda tedesca: le richieste sono state decine di migliaia.

di Pietro Mazzara.