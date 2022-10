MN - Milan-Emirates, si tratta per cifre importanti: gli aggiornamenti

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Come vi abbiamo riportato ieri (leggi QUI la notizia), le trattative tra il Milan e Emirates per il rinnovo di contratto stanno andando avanti, anche se non abbiamo escluso che anche altri marchi di stampo americano possano mostrare interesse per apporre il loro logo come main sponsor sulle maglie della prima squadra maschile. Ma la priorità del club e della compagnia aerea qatariota è quella di andare avanti insieme. Per Emirates, infatti, il Milan è un partner forte e strategico, che viene considerato insieme al Real Madrid il veicolo migliore per far girare il proprio nome in giro per il mondo. Tale sensazione era stata ribadita anche durante la presenza della delegazione milanista all’Expo, quando andò in scena un incontro informale tra i vertici delle due aziende.

Oggi Emirates riconosce al Milan 14.2 milioni (dato indicato nel bilancio 2021) ed è evidente che per andare avanti, questa cifra dovrà aumentare sensibilmente. Il contratto tra le parti scade a giugno 2023, ma la sensazione è che entro la fine dell’anno si potrà arrivare a un accordo di massima stimabile tra i 30 e i 35 milioni annui, che andrebbero così ad affiancarsi ai 30 fissi che Puma garantirà al Milan dal gennaio 2023 (fino al 2028). Cifre indicative che, in base alle contrattazioni, potrebbero essere anche più alte con i bonus.

Segnali importanti di come il Milan stia tornando a espandersi nei mercati extra europei con quella credibilità che, oggi, porta i marchi ad avvicinarsi al club di via Aldo Rossi.