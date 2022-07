MN - Milan Femminile, oltre Stapelfeldt il Como ad un passo anche dall'ex Korenciova

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’interesse per Stapelfeldt, il Como continua a costruire una formazione solida, esperta ed internazionale con la firma del portiere ex Milan, Maria Korenciova. Qualora il Club comasco riuscisse a piazzare entrambi i colpi farebbe un bel passo avanti per l’obiettivo stagionale, quello di mantenere la categoria in una Serie A sempre più competitiva. Stapelfeldt e Korenciova sarebbero due ottimi colpi.

di Antonio Vitiello