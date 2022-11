MN - Milan, gli assenti al ritiro pre-Salisburgo

Fonte: dal nostro inviato Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si è ritrovato in questi minuti all'albergo Melià, nei pressi dello stadio San Siro, dove osserverà un periodo di ritiro nelle ore che separano la squadra dal cruciale match di questa sera di Champions League contro il Salisburgo che vale gli ottavi di finale della competizione. Non presenti con la squadra gli infortunati e coloro che non sono inseriti in lista UEFA. L'elenco completo.

Maignan (infortunio e non più in lista UEFA)

Calabria (infortunio)

Florenzi (infortunio)

Saelemaekers (infortunio)

Vranckx, Adli, Bakayoko, Thiaw (non in lista UEFA)

Ibrahimovic (infortunio e non in lista UEFA)