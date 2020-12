MN - Milan, ieri controllo di routine per Ibra: lo svedese e Leao continuano a lavorare in modo personalizzato

Secondo quanto appreso da Milannews.it, nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad una visita di controllo di routine per valutare come procede il recupero dal problema muscolare rimediato contro il Napoli. Sia lo svedese che Rafael Leao, anche lui ancora ai box per un infortunio muscolare, continueranno a lavorare in modo personalizzato, ma stanno meglio e la speranza è che possano tornare presto ad allenarsi in gruppo.