MN - Milan in partenza per l’Ungheria: il programma di oggi

Come appreso dalla redazione di MilanNews.ti, il Milan è in partenza da Malpensa prime, con il decollo previsto per le 10 per la sfida contro lo ZTE. L' atterraggio in Ungheria sarà attorno alle 11:30, poi i rossoneri si sposteranno in hotel. Alle 18, poi, il fischio d'inizio del match. Terminata la gara, la squadra si sposterà in aeroporto con destinazione Klagenfurt e arrivo a Villach.