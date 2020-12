Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Samu Castillejo è uscito nel finale di partita contro la Lazio per un indurimento al flessore. Lo spagnolo era subentrato a Saelemaekers nella ripresa ma ha dovuto lasciare il campo per Daniel Maldini pochi secondi prima del gol decisivo di Theo per questo problema al flessore.