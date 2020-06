MN - Milan, l'esito della risonanza di Ibrahimovic

Oggi Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad una risonanza magnetica al polpaccio infortunato: il recupero dello svedese procede bene e ora il giocatore inizierà progressivamente ad aumentare i carichi di lavoro. Per quanto riguarda il ritorno in campo, l'ipotesi più ottimistica è quella di rivederlo a disposizione di Pioli per il match del 28 giugno contro la Roma a San Siro, mentre appare quasi impossibile la sua presenza lunedì in casa del Lecce.