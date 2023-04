MN - Milan o Napoli, chi passa? Pagliuca: "50 e 50%, anche se Kvara ha fatto meglio di Leao..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere della nazionale Gianluca Pagliuca è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Questo il suo pronostico sul passaggio del turno in Champions League tra Milan e Napoli: "Milan-Napoli in Champions per me sarà una partita equilibrata. Entrambe hanno il 50% a testa di andare in semifinale. Anche se Kvaratskhelia quest'anno ha fatto molto meglio di Leão..."