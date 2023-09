MN - Milan, previsto qualche cambio in attacco tra Verona e Cagliari: le ultime

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Mister Pioli pensa a diversi cambi di formazione per le prossime gara di campionato ravvicinate (si gioca ogni tre giorni). E' prevista sicuramente qualche modifica in attacco tra il match contro il Verona e quello di Cagliari, con Giroud e Leao che potrebbero riposare in maniera alternata viste le due partite ravvicinate (non è nemmeno da scartare il riposo per entrambi in contemporanea). Saranno previste, in generale, rotazioni per sfruttare la rosa, considerata competitiva da tutto il club, ma soprattutto per far rifiatare chi ha giocato sempre fino ad ora.

di Antonio Vitiello